Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих России, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне около 40 российских военнослужащих дезертировали, покинув позиции в Сватово Луганской области.

Еще в конце прошлого года российское военное руководство увеличило число патрулей в Луганской области, чтобы задерживать дезертиров среди военнослужащих РФ.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.