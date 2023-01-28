Житель Бразилии, 60-летний Бальтазар Лемос решил инсценировать собственную смерть, чтобы посмотреть, кто придет на его похороны.

Об этом сообщает Oddity Central.

По работе бразилец посещает много похорон, на которые приходят от 2 до 500 человек. Поэтому Лемос задумался о том, сколько членов семьи и друзей придут на его похороны, и сообщил в соцсетях о своей смерти через фейковый аккаунт.

При этом за день до известия Лемос на странице своего аккаунта опубликовал собственное фото в больнице.

Семью Лемоса новость шокировала. Один из его племянников помчался в больницу, чтобы узнать больше информации о дяде, но там никаких записей о госпитализации Лемоса не оказалось. Тем временем в соцсетях друзья "покойного" мужчины публиковали посты со словами скорби, а на странице Лемоса появилась информация о месте и времени похорон.



18 января друзья и семья лжепокойного собрались в небольшой часовне в его родном городе. В какой‑то момент раздался голос мужчины, который принялся рассказывать о своей жизни, и некоторые из присутствующих заплакали, думая, что это запись умершего. Затем двери алтаря открылись, и из них вышел сам Лемос.

Бразилец признался, зачем инсценировал свою смерть и устроил похороны, но в ответ его обвинили в жестокости. После огласки в СМИ Лемос пояснил, что никогда не хотел причинить людям горе, но это был единственный способ узнать, кто будет оплакивать его кончину, и извинился. По его словам, подготовка к похоронам заняла у него пять месяцев.

Кроме того, люди обратили внимание, что у Лемоса есть восьмидесятилетняя мать, прикованная к инвалидной коляске, и посчитали выходку мужчины еще более неблагоразумной, ведь у пожилой женщины мог случиться сердечный приступ.

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