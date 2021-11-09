Глава поселкового совета в Херсонской области заплатил за то, чтобы его коллегу по сельсовету жестоко избили. Заказчик рассчитывал, что его коллега после избиения забросит дела и будет заниматься здоровьем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

"При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры разоблачен и задержан заказчик покушения на причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершенного по заказу", - сказано в сообщении.

Как выяснилось в ходе следствия, председатель сельсовета предложил исполнителю 7 тысяч долларов (около 182 тыс. грн) за то, чтобы тот жестоко избил депутата этого же совета и по совместительству руководителя фермерского хозяйства.

Глава рассчитывал, что после жестокого избиения его коллега будет передвигаться на инвалидной коляске и начнет заниматься здоровьем, а свои хозяйственные дела забросит.

"Для выполнения заказа во время встреч в сентябре и октябре этого года он передал исполнителю часть оплаты в сумме 500 долл. США и 37 тыс. грн. В целях защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители сымитировали обстановку нападения и избиения жертвы", - сказано в сообщении.

Заказчика разоблачили и задержали, когда он передавал вторую часть вознаграждения, а именно 2,5 тысячи долларов и 65 тысяч гривен. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Киеве мужчина разгромил приемную депутата от "Слуги народа".

Также сообщалось, что в Киеве на стадионе ультрас избили депутата горсовета Михаила Наконечного.