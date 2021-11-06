Под Одессой вечером в пятницу, 5 ноября, неизвестные остановили автомобиль депутата одной из объединенных территориальных громад Херсонской области. В машине он был вместе с женой. Злоумышленники напали на супругов и избили их. За жизнь мужчины сейчас борются врачи.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Инцидент произошел в пригороде Одессы. Неизвестные остановили машину супругов, напали на депутата и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке.

"Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 Ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", — рассказали правоохранители.

По данному факту начали досудебное расследование. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, как в Коростене Житомирской области избили и ограбили депутата местного горсовета от "Слуги народа" Андрея Недашковского.

Также зимой текущего года депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.