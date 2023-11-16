В Ставропольском крае России обнаружили мертвыми экс-командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ Владимира Свиридова и его супругу. По предварительным данным, они погибли около недели назад.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и издания.

Тела 68-летнего Владимира Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском. Отмечается, что супруги могли погибнуть около недели назад.

Сотрудники газовой службы провели замеры и не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Что стало причиной гибели супружеской пары, пока неизвестно.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 годы.

Ранее мы рассказывали, что летом умер бывший заместитель министра обороны России, который командовал войсками в Украине, 57-летний генерал Геннадий Жидко.

А зимой в Подмосковье нашли тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова, бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом, которого перед этим Владимир Путин своим указом снял с должности.