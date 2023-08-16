В России умер бывший замминистра обороны РФ, 57-летний генерал Геннадий Жидко.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.

"После продолжительной болезни в Москве скончался генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко", - говорится в сообщении.

Жидко руководил штабом группировки российских войск в Сирии, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве - заместителя министра обороны России.

Журналисты писали, что в мае 2022 года Жидко сменил генерала Александра Дворникова на посту командующего группировкой российских войск в Украине. Но в июле того же года он был отправлен в отставку с поста заместителя министра обороны и с тех пор не занимал каких-либо должностей.

Российский генерал находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Ранее мы писали, что был найден мертвым в тюрьме экс-агент ФБР Роберт Ханссен, осужденный пожизненно в США за шпионаж в пользу России. Ханссен занимался контрразведкой и, как считается, по масштабу нанесенного ущерба стал самым опасным из всех российских агентов, когда-либо внедрившихся в ФБР.

Также сообщалось, что в Подмосковье нашли тело 72-летнего генерал-майора Владимира Макарова - бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. 27 января Владимир Путин своим указом снял его с должности.