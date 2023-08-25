Под дорогой на глубине восьми метров в Индии нашли скелет телеведущей, пропавшей пять лет назад
Полиция индийского города Корба (штат Чхаттисгарха) нашла под проезжей частью автомобильной дороги на глубине восьми метров останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар. Она пропала без вести примерно в 30-летнем возрасте, это произошло в конце 2018 года.
О находке сообщает газета Indian Express.
Скелет женщины, которая при жизни работала телеведущей на одном из местных каналов, обнаружили завернутым в одеяло.
По мнению полицейских, в октябре 2018 года Лашкар убил ее сожитель, 37-летний фитнес-инструктор Мадху Саху. Как предполагает следствие, 21 октября 2018 года Саху подрался с Сальмой и задушил ее палантином. Двое друзей Саху помогли ему захоронить тело в пустынном месте. Год спустя там начались работы по прокладке национальной автомагистрали.
Возможной причиной преступления называют финансовые разногласия.
В начале недели все трое подозреваемых были арестованы, после этого удалось установить примерное место захоронения погибшей. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи соберут образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.
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