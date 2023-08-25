Полиция индийского города Корба (штат Чхаттисгарха) нашла под проезжей частью автомобильной дороги на глубине восьми метров останки телеведущей Сальмы Султаны Лашкар. Она пропала без вести примерно в 30-летнем возрасте, это произошло в конце 2018 года.

О находке сообщает газета Indian Express.

Скелет женщины, которая при жизни работала телеведущей на одном из местных каналов, обнаружили завернутым в одеяло.

По мнению полицейских, в октябре 2018 года Лашкар убил ее сожитель, 37-летний фитнес-инструктор Мадху Саху. Как предполагает следствие, 21 октября 2018 года Саху подрался с Сальмой и задушил ее палантином. Двое друзей Саху помогли ему захоронить тело в пустынном месте. Год спустя там начались работы по прокладке национальной автомагистрали.

Возможной причиной преступления называют финансовые разногласия.

В начале недели все трое подозреваемых были арестованы, после этого удалось установить примерное место захоронения погибшей. Как сообщил суперинтендант местной полиции Удай Киран, следователи соберут образцы ДНК убитой и ее родственников, чтобы окончательно установить принадлежность останков.

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