В горах в Южной Калифорнии нашли останки британского актёра Джулиана Сэндса, без вести пропавшего еще в середине января. Причина смерти артиста пока устанавливается. Возможно, он погиб из-за сложных погодных условий.

Об этом пишет CNN.

В начале 2023 года Джулиан пропал после того, как отправился в горный поход 13 января. Поисково-спасательные команды искали его на популярной для пеших прогулок и лыжного спуска горе Болди. В поисках принимали участие более 80 человек, кроме спасателей это были добровольцы. Также местность осматривали с двух вертолётов и нескольких беспилотников.

Джулиан Сэндс родился в 1958 году в небольшом городе Отли. Его актерская карьера началась в 1982 году с ролей второго плана, а последние фильмы с участием Сэндса выходят в этом году.

За свою карьеру Сэндс снялся в более чем 150 картинах, прославившись главным образом ролями в фильмах ужасов и мистических триллерах. Наибольшую известность ему принесла главная роль в фильме ужасов "Чернокнижник" 1989 года. Кроме того, он сыграл Меттерниха в сериале "Наполеон" (2002), Хагена в "Кольце Нибелунгов" (2004) и молодого Хенрика Вангера в "Девушке с татуировкой дракона" (2011).

Также среди фильмов с его участием значатся "Доктор и дьяволы" (1985), "Комната с видом" (1985), "Готика" (1986), "Гарем. Утрата невинности" (1986), "И свет во тьме светит" (1990), "Легенда о вампире" (1992), "Елена в ящике" (1992), "Чернокнижник 2: Армагеддон" (1993), "Охота на ведьм" (1994), "Призрак оперы" (1998), "Ватель" (2000), "Тринадцать друзей Оушена" (2007), "Медичи: Повелители Флоренции" (2016).

Раннее брат пропавшей кинозвезды Ник Сэндс заявлял, что "потерял надежду" найти Джулиана.

Как мы писали, интенсивные поиски Сендса в горах Калифорнии длились более недели.