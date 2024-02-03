В сети появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому "Бельбек" в Крыму.

Соответствующие фото опубликовали украинские военные телеграм-каналы.

Уничтоженных самолётов, о которых намекали в Воздушных силах ВСУ, на этих снимках не видно, но можно наблюдать разрушенные строения и сгоревшие средства передвижения.

Ранее российские оппозиционные СМИ писали, что на аэродроме был поражён пункт связи.

В свою очередь в оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Бельбеке, где находится военный аэродром, были повреждены самолеты.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные боестолкновения идут в Авдеевке и ее окрестностях. ISW пишет, что ВСУ продвинулись у границы Донецкой и Запорожской областей - к юго-западу от Старомайорского. Также Институт сообщает о продвижении россиян к северо-востоку от Георгиевки.

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