Вероятность того, что РФ оккупирует остальную часть территории Донецкой области, равна 70%.

Такое мнение высказал командир 92-й отдельной механизированной бригады Павел Федосенко в интервью изданию The Economist.

Главные заявления из его интервью:

Россияне через несколько недель будут в Днепре, Харькове и Кривом Роге, если ВСУ не остановят их при наступлении на Константиновку и Дружковку.

Цель боев вокруг Часова Яра заключается не в том, чтобы удержать каждый сантиметр земли, а в том, чтобы не дать российской армии продвинуться и захватить главные города. Замедление российских сил на Донбассе имеет решающее значение.

Россияне нападут на Харьковскую область в середине мая. Около 50 тысяч новых российских военных собираются около границы.

От солдат до генералов все знают, что Украине не хватает ресурсов, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Сегодня экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украина движется к поражению в войне, и оно произойдет, если не будет проведена всеохватывающая мобилизация и людей, и ресурсов.

А месяц назад бывший командующий Объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение от России в текущем году. По его словам, поражение будет состоять не в полном военном разгроме ВСУ, а в том, "что Украина может почувствовать, что не может победить".