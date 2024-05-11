Ситуация в Красногоровке к западу от Донецка "близка к катастрофе". Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

По его данным, россияне атакуют город с востока, "закрепляются на заводе и готовятся к финальному штурму города".

Ранее спикер группировки "Хортица" Назар Волошин заявлял, что ВСУ ликвидировали часть штурмовых групп РФ, которые прорвались на огнеупорный завод Красногоровки.

В то же время на обновленной карте Deep State видно, что россияне продвинулись в городе с юга - как раз там, где находится завод.

Напомним, командир 92-й отдельной механизированной бригады Павел Федосенко считает, что вероятность того, что РФ оккупирует остальную часть территории Донецкой области, равна 70%.

Война в Украине идет уже 808-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. РФ начала наступление под Харьковом, попытка прорыва произошла при поддержке бронетехники. В районе Волчанска и близлежащих населенных пунктов начали массово эвакуировать население.

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