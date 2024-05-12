За прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугроватка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

На Северском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении отражены 27 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка, Новое Донецкой области.

На Покровском направлении отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении отбиты 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Солодкое, Красногоровка, Водяное.

На Времевском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетным комплексам, 2 артиллерийским средствам, 2 радиолокационных станциях и 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, в Нацгвардии Украины сообщили, что украинская армия отошла с некоторых позиций в Харьковской области.

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