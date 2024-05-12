Ситуация в Харьковской области в последние дни "существенно обострилась". В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - написал он.

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах противник имеет частичный успех, в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение, рассказал Сырский.

На Краматорском направлении противник не оставляет попыток овладеть Часовым Яром, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

Также по словам главкома ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.

Напомним, сегодня Deep State сообщил, что РФ захватила шесть приграничных сел в Харьковской области и вышла к окрестностям Волчанска.

Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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