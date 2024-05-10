Армия РФ еще какое-то время продолжит поддерживать текущий высокий темп атак, но затем ее возможности снизятся.

Так считает американский Институт изучения войны (ISW).

За последний месяц армия РФ заметно увеличила частоту наземных атак на востоке Украины.

Минобороны Британии сообщило, что количество российских атак увеличилось на 17% с марта по апрель. Основные усилия России были сконцентрированы на Часовом Яре, Авдеевке и Марьинке. В частности, атак на Часов Яр стало на 200% больше в периоде с марта по апрель.

Вероятно, это также является следствием того, что высохла почва, открыв дорогу бронетехнике.

Кроме того, вероятно, это "отражает текущие условия боевых действий и намерение российского военного командования добиться успехов до прибытия западной военной помощи на передовую".

Ранее украинские военные высоко оценили вероятность, что Россия оккупирует остальную часть территории Донецкой области.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что с прибытием западного оружия Украина сможет остановить российские войска.