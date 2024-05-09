В случае захвата Донбасса армия РФ "прорвется в самое сердце Украины".

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос журналиста, чем грозит Украине полная потеря Донецкой и Луганской областей, Филашкин сказал: "Враг будет двигаться дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, враг будет продвигаться дальше в центральные районы нашей страны".

В этом контексте он заявил о важности удержания Часового Яра, который находится на высоте, позволяя обстреливать большую территорию, а также открывает РФ дорогу на другие крупные города Донбасса: Краматорск, Константиновку и Славянск.

Напомним, ранее несколько украинских командиров, которые воюют на восточном фронте, заявили швейцарским журналистам, что "Донбасс падет в октябре".

В свою очередь вчера замкомандира 3-й бригады ВСУ Максим Жорин назвал ситуацию на фронте самой угрожающей с начала войны.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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