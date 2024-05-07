Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин заявил, что ВСУ не подрывали мост через канал Северский Донец - Донбасс под Часовым Яром.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Могу отметить, что Вооруженные силы Украины мост через канал Северский Донец-Донбасс не взрывали. Наоборот - было так, что наши подразделения отстраивают тот мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны", - рассказал Волошин.

Он также сообщил, что в результате никто не погиб, а было только повреждено транспортное средство.

Напомним, о том, что мост взорвали ВСУ, чтобы сдержать российское наступление, говорил накануне глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Таким образом, по его словам, сдерживается наступление РФ по флангам от города.

"Сам по себе канал является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет", - говорил Тимочко.

А СМИ опубликовали видео моста.

Ранее о ситуации в Часовом Яру подробно писали СМИ.

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