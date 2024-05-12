Последнее наступление России расширило поле боя вдоль северной границы Украины и грозит истощением резервов ВСУ.

Об этом пишет The New York Times.

В пятницу на рассвете российские войска начали атаку с использованием авиации, артиллерии, пехоты и бронетехники, пересекая границу в направлении Харькова, второго по величине города Украины. NYT пишет, что обе стороны сейчас ведут тяжелые бои за ряд сел в нескольких милях от границы.

Военные аналитики говорят, что, по их мнению, вторжение может быть частью "хитрой российской стратегии", направленной не обязательно на захват Харькова, а на то, чтобы отвести украинские силы с других полей сражений.

"Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск на востоке", - сказал Мик Райан, австралийский генерал в отставке и научный сотрудник Института Лоуи.

Он сказал, что хотя наступление в Харьковской области в настоящее время и "кажется небольшим по масштабу", оно может "подорвать моральный дух украинцев - как гражданских, так и военных".

"Если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии", - заявил генерал.

NYT пишет, что украинские военные построили сложную оборону вокруг города: выкопали мили траншей и "засеяли ландшафт" колючей проволокой, минами и "зубами дракона". Украинские официальные лица, начиная с президента Владимира Зеленского, дали понять, что пошлют подкрепление, говорится в статье.

"Тем не менее Украина должна быть осторожной в своих ответных действиях, учитывая истощенность ее армии. Поставки американского пакета помощи, который давно откладывался, только лишь начинают поступать на передовую. И из-за такой задержки украинцы становятся более уязвимыми, чем они были за последние несколько месяцев", - пишет издание.

Российские войска медленно, но неуклонно прорывают украинскую оборону в 150 милях к югу от Харькова, направляясь к небольшому, но стратегически расположенному городу Часов Яр. Недавние сообщения показывают, что российские войска продвинулись достаточно близко к важнейшей магистрали, чтобы почти перерезать украинские линии снабжения, говорится в статье.

Напомним, Deep State сообщает, что россияне захватили шесть приграничных сел и вышли к окрестностям Волчанска.

Война в Украине идет уже 809-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 мая 2024 года в обновляемом онлайне.