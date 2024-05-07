Безуглая заявила, что западнее захваченной Авдеевки не было оборонительных укреплений
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что западнее захваченной Авдеевки не было оборонительных укреплений.
"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения рф и на одиннадцатом - войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", - пишет нардеп.
Тем временем украинский военный Deep State сообщает, что за минувшие сутки у армии РФ снова было продвижение на авдеевском направлении - возле Новопокровского.
Ранее Deep State сообщил о захвате Россией двух сел - Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении.
Напомним, агентство АР опубликовало статью, в которой приводит мнение нескольких украинских военнослужащих, считающих, что укреплений для ВСУ строится недостаточно.
Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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