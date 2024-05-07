Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что западнее захваченной Авдеевки не было оборонительных укреплений.

"У меня нет объективных объяснений отсутствия фортификаций за Авдеевкой на третьем году полномасштабного вторжения рф и на одиннадцатом - войны. Фортификации за Авдеевкой не построил ни Муженко, ни Хомчак, ни Залужный, ни Сырский", - пишет нардеп.

Тем временем украинский военный Deep State сообщает, что за минувшие сутки у армии РФ снова было продвижение на авдеевском направлении - возле Новопокровского.

Ранее Deep State сообщил о захвате Россией двух сел - Архангельского под Очеретино и Котляровки на Купянском направлении.

Напомним, агентство АР опубликовало статью, в которой приводит мнение нескольких украинских военнослужащих, считающих, что укреплений для ВСУ строится недостаточно.

Война в Украине идет уже 804-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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