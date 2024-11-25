Направление Великой Новоселки на юге Донецкой области, где прорвались российские войска, не готово к обороне, хотя до границы с Днепропетровской областью осталось семь километров.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов.

"До административной границы Днепропетровской области осталось 7 км. Больше года затишья, тем не менее, направление Великой Новоселки не подготовили к обороне. Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино", – написал он.

Военный рассказал о том, как проходила "подготовка" к обороне на Велико-Новоселковском направлении.

"Видя, как сыпется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления – чистой воды кретинизм. Если укрепления где-то и строят, то гражданские подрядчики, копающие неустроенные траншеи по заказанному километражу там, где легче, а не там, где надо. Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и другими ключевыми городами, если там копать тяжело, можно же увалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", – объяснил Бунятов.

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что в направлении Великой Новоселки "явно пошло что-то не туда, ведь противник заметно нарастил наступательные действия".

"Не думайте, что если Великая Новоселка в Донецкой области, то оно тем и ограничится. Там до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния", – объясняет он.

По его словам, в Великую Новоселку уже "заскакивают" россияне.

"Нужно прямо сейчас немедленно предпринимать стабилизационные действия, потому что в оперативных масштабах провал именно там может дорого нам стоить – вплоть до того, что укрепления на Запорожье тупо обойдут", – заявляет "Алекс".

Детальнее о проблемах вокруг Великой Новоселки, которая имеет важное значение для обороны соседней Запорожской области, мы писали в отдельном материале.

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