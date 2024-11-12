Россияне готовят тактические штурмовые действия в районах нескольких населённых пунктов Запорожского направления, но сил для наступления на само Запорожье у них нет.

Об этом заявил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко.

Также Коваленко пишет, что "Кураховское направление они (российские войска – Ред.) рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области".

Напомним, сегодня военный эксперт Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города.

Ранее о планах наступления армии РФ на Запорожском направлении сообщил британский журнал The Economist.

Детальнее о том, начнёт ли Россия крупное наступление в Запорожской области, мы рассказывали в нашем итоговом материале.

Война в Украине идет уже 991-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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