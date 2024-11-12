В последние дни поступает все больше сообщений об активизации российских войск на разных участках ключевого фронта войны - южного. Он тянется примерно на 130 километров в ширину от Каховского водохранилища на западе и до Времьевского выступа (район Великой Новоселовки) на востоке.

Россияне атакуют сразу по несколькими направлениям.

Так, армия РФ в Донецкой области существенно продвинулась под Великой Новоселкой, о чем свидетельствует карта украинского ресурса Deep State. Россияне углубились примерно на три километра на двух участках: у Ровнополя и Новодаровки.

Российские телеграм-каналы заявляют, что Ровнополь уже захвачен (чего Украина не подтверждала) и что их армия вошла в Макаровку (что совпадает и с картой Deep State).

Основное направление движения - с юга к западу от Великой Новосёлки, что может иметь целью обойти город с запада. С востока российские войска уже находятся недалеко от него. Вчера сообщалось, что российские войска проводят штурмовые действия силами до 50-60 человек за раз, а также при поддержке боевых бронированных машин (ББМ) и подразделений на багги.

Второй участок, где россияне вчера пошли в наступление, - Гуляйполе Запорожской области. Этот город расположен близко - в полутора километрах - от линии фронта. Украинские военные вчера сообщили о механизированном штурме в сторону города и о продвижении российских войск.

"На левом фланге от Гуляйполя противник имел немалые продвижения за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, между тем до Гуляйполя уже меньше 9 км", – написал лейтенант ВСУ с позывным Алекс.

На карте Deep State продвижение под Гуляйполем не зафиксировано.

Кроме того, россияне после захвата Селидово постепенно от него продвигаются на запад в сторону Днепропетровской области - как бы параллельно южному фронту. Если это движение будет успешным, то создаст серьёзные проблемы для логистики украинских войск в районе Великой Новоселовки и Гуляйполя.



Украинское командование тем временем заявляет, что в ближайшие дни вероятны дальнейшие штурмы в Запорожской области.

По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отступают на востоке. Хотя пока непонятно, будет это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер. Он добавил, что российские войска в этом районе значительно превышают по численности украинских военных.

Украинский офицер с позывным Алекс считает, что это начало крупного сражения.

"На Запорожском направлении обстановка все напряженнее, у всех уже сформировалось стойкое ощущение, что пи@дячка скоро", - написал он.

Наступление россиян на южном фронте намного опаснее для Украины, чем их продвижение на Донбассе, так как создает угрозу выхода к Запорожью и Днепру с последующим штурмом и захватом этих городов. Подобное развитие может иметь катастрофические последствия для всего фронта, так как разрежет логистику ВСУ, а также позволит россиянам выйти на правый берег Днепра.

Поэтому, если действительно возникнет такая угроза, украинское командование наверняка бросит на это направление все имеющиеся резервы, а если потребуется, то перебросит и подразделения из Курской области.

Но пока, повторимся, не очень понятно, намерены ли россияне здесь начинать полномасштабное наступление и достаточно ли для этого сил. Но если начнут, то это будет битва, которая во многом предопределит дальнейший ход войны.

Сегодня военный с позывным Мучной сообщал, что части ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово Донецкой области.