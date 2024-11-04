Россияне захватили Трудовое и начали атаку на Успеновку – населенные пункты к югу от Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной".

По его словам, перед армией РФ на этом участке фронта стоит задача взять под контроль левый берег Сухих Ялов и "дальше по-любому они продолжат движение к Константинополю и начнут перерезать связь с юга Курахово".

"План врага здесь неизменен – это постепенно подтягивать фланги и плавно двигаться на север. Также противник постепенно занимает позиции восточнее и юго-восточнее Успеновки", – сказал военный.

По его мнению, подразделениям ВСУ, находящимся между Максимилиановкой и Елизаветовкой, "нужно отходить, потому что скоро может образоваться мешок".

А вскоре после этого придется отходить и из Курахово, считает "Мучной".

Ранее сообщалось, что российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово.

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