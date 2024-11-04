Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив в Донецкой области. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, до Разлива от линии фронта в районе Ясной Поляны осталось чуть более шести километров.

Еще вчера это расстояние было по той же карте более восьми километров.

"Продолжается прорыв в направлении Разлива, бои за этот населенный пункт произойдут совсем скоро", - подтверждает украинский боец с позывным Мучной.

Также россияне, наступая с юга в сторону Курахово, продвинулись в районах Максимовки и Трудового, сообщает телеграм-канал.

К северу от Курахово DS подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские же военные пишут, что "почти потеряно" село Ильинка.

Российские паблики тоже заявляют о контроле над Ильинкой - с последующей атакой на соседнее село Берестки. Также они утверждают, что захватили Новодмитровку и большую часть Новоселидовки.

Украина этого не подтверждала. При этом боец ВСУ Мучной пишет, что "противник продавливает наши опорники в районе Новодмитровка-Вознесенка".

"Постараемся продержаться, иначе линия обороны здесь стремительно может посыпаться, что приведет к окружению Курахово", - добавляет он.

Смысл операций РФ вокруг Курахово мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 983-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.