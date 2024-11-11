Российские войска атакуют на юге Донецкой области. Россияне активизировались возле Макаровки и Ровнополя (район Великой Новоселки).

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Сообщается, что российские войска проводят штурмовые действия силами до 50-60 человек за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений на багги.

По мнению Deep State, цель россиян - зайти и закрепиться в Ровнополе и Макаровке.

Российские паблики заявляют, что армия РФ уже вошла в Макаровку.

Напомним, сегодня же украинские военные сообщили, что российские войска начали наступление западнее - в Запорожской области в районе Гуляйполя.

То есть атакующие действия россияне ведут сразу по нескольким направлениям на южном фронте.

Также мы писали, что на фронте под Курахово Донецкой области наметились две тенденции, угрожающие подразделениям украинской армии, обороняющим город.

Война в Украине идет уже 990-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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