Украинский военнослужащий Станислав Бунятов сообщил о наступлении российских войск в направлении Гуляйполя Запорожской области.

По его словам, россияне "сегодня выдвинулись механизированным штурмом на наши позиции, было привлечено около пяти единиц тяжелой техники и мотоциклы, одну БМП утопили в озере, пока без деталей".

Расстояние от линии фронта до юго-восточной окраины Гуляйполя составляет около 1,5 км.

В свою очередь спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что россияне могут начать штурмы в Запорожской области в течение нескольких дней, сообщает Sky News.

По словам Волошина, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, которые и так отступают на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", - сказал спикер.

Он добавил, что российские войска в этом районе численно значительно превышают украинских военных.

Еще одно сообщение о наступлении россиян в районе Гуляйполя Запорожской области.

"На левом фланге от Гуляйполя противник имел немалые продвижения за сегодняшний день, смогли продвинуться на несколько километров. Пока все обсасывают новости о том, что до Днепропетровской области 11 км, то между тем уже меньше 9 км", – написал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Запорожской области заканчивают строить вторую и третью линию обороны.

Перед этим командование ВСУ подтвердило продвижение россиян в районе Левадного Запорожской области.