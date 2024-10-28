В Запорожской области заканчивают строить вторую и третью линию обороны. Об этом сообщил глава ОВА Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

"Первая задача, которая была дана, военными была выполнена в середине лета. Вторая линия уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели. Далее строится оборона городов, и она будет закончена в отведенный Генштабом срок", - сказал Фёдоров.

По его словам, задача - "сделать Запорожскую область крепостью".

Фёдоров говорит, что фортификационные сооружения постоянно модернизируются, в них появляется защита от FPV-дронов.

Напомним, на прошлой неделе The Economist сообщило, что РФ может начать наступление на Запорожье. После этого РФ захватила Левадное на Времьевском выступе.

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