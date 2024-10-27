В "Штабе обороны" так называемой "ДНР" заявили, что российские спецслужбы "провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника - гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на Угледарском направлении".

Как утверждает "штаб", американец на протяжении двух лет находился на территории Украины и передавал России "ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику. Решается вопрос о предоставлении политического убежища и вступления в гражданство России".

Также публикуется фото, как заявляется, с американцем на центральной площади Донецка.

Напомним, Путин упростил процедуру переезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства антизападных взглядов – такие желающие могут обратиться за разрешением на временное проживание в РФ по упрощённой схеме.

Ранее стало известно, что российские военные убили американца, который воевал за "ДНР", приняв его за шпиона.

Жена убитого заявляла, что "получила достоверную и подтверждённую информацию" о том, что гражданин США "был жёстко задержан" российскими военными из 5-й танковой бригады в Петровском районе Донецка.