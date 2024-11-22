Россияне активизировались на Запорожском направлении - командир 3-й ОШБр
Россияне активизировались на Запорожском направлении, которое является наиболее опасным для Украины.
Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде".
По его словам, угроза там заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равниной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.
Сейчас штурмы идут в основном в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Там у российских войск уже есть продвижения, которые увязаны для РФ с захватом района Курахово.
Также можно ожидать штурмов западнее (то есть ближе к реке Днепр).
ВСУ в свою очередь, по его информации, сейчас стали "в авральном режиме" насыщать людьми подразделения и строить фортификации на запорожском участке, говорит Билецкий.
Подробнее о значении запорожского направления для хода войны мы писали в отдельном материале.
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