Россияне активизировались на Запорожском направлении, которое является наиболее опасным для Украины.

Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью "Украинской правде".

По его словам, угроза там заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равниной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.

Сейчас штурмы идут в основном в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Там у российских войск уже есть продвижения, которые увязаны для РФ с захватом района Курахово.

Также можно ожидать штурмов западнее (то есть ближе к реке Днепр).

ВСУ в свою очередь, по его информации, сейчас стали "в авральном режиме" насыщать людьми подразделения и строить фортификации на запорожском участке, говорит Билецкий.

Подробнее о значении запорожского направления для хода войны мы писали в отдельном материале.

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