Россияне активно штурмуют в направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области. Об этом сообщают военные паблики.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс пишет, что на востоке противник активизировался около Раздольного, а на западе штурм идет с района Ровнополья с целью выйти на трассу Новоселка – Великая Новоселка.

Таким образом, по его мнению, россияне хотят обойти Великую Новоселку.

Карта Deep State показывает продвижение восточнее поселка около Золотой Нивы.

Российские паблики утверждают, что на восточном фланге около Раздольного им удалось за день пройти 4-5 км и практически перерезать трассу на Великую Новоселку с севера - с Богатыря.

Ранее Deep State подтвердил, что россияне захватили Дальнее к югу от Курахово Донецкой области.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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