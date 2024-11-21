Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. Теперь до закрытия "котла" здесь осталось чуть более четырех километров, согласно карте военного паблика Deep State.

Россияне продвинулись к югу от Дальнего, практически полностью захватив это село и перерезав трассу, ведущую из Курахово на юг.

Также Deep State подтверждает продвижение российских войск в Курахово.

Судя по карте, боями охвачена восточная половина города, при этом россияне уже захватили ее значительную часть.

Напомним, вчера в сети появилось видео, на котором военный РФ развернул российский флаг, как заявляется, в одном из районов города Курахово Донецкой области.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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