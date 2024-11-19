До полного окружения ВСУ южнее Курахово в донецкой области осталось меньше 5 километров.

Об этом свидетельствует карта военного ресурса Deep State.

За неделю РФ сократила это расстояние почти на километр.

Серая зона в "кармане" постепенно увеличивается.

Тем временем складывается угроза наступления на Курахово с севера, о чем заявил военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

По его оценке, к северу от водохранилища россияне захватили посёлок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и железнодорожной переправам в сторону Курахово. Это дает им возможность обстреливать Курахово с севера с расстояния всего 1-1,5 километра.

А если россиянам удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера.

Также россияне продолжают продвигаться в городе Часов Яр Донецкой области.

Война в Украине идет 1000-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла его центра. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось дойти до центра города. Бои разворачиваются в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трех километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

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