Россияне продолжают продвигаться в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

За минувшие сутки войска РФ продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге.

Также, как полагает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.

"Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни. 1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия.

В контексте операции в Часове Яре это, конечно, очень плохо. И это ухудшает наши позиции в направлении Константиновки. Ибо после ликвидации клещиевского плацдарма, Часов Яр долго держаться не сможет. Тем более, что там снова началось наше проседание", - написал Мирошников.

В свою очередь военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке сообщает, что российские войска в Часове Яре почти подошли к стадиону "Авангард" в центре города.

"Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее", - заявил журналист.

Ранее о прорыве российских войск к центру Часова Яра сообщали украинские военные.

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