Армия РФ резко продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области и почти достигла его центра.

Об этом заявляет военный обозреватель немецкого журнала Bild Юлиан Рёпке.

"Против российских солдат использовались дроны FPV, а не наземные войска Украины", - пишет Рёпке.

Карта Deep State подтверждает, что РФ продвинулась в микрорайоне Жовтневый со стороны канала и сумела закрепиться. А серая зона достигает почти центра города.

Напомним, что в октябре россияне сумели впервые за долгое время продвинуться в районе Часова Яра, прорвавшись через канал, который служил главной линией обороны ВСУ.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне россияне совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Всего было выпущено 120 ракет и 90 беспилотников. Минобороны РФ заявило об окружении частей ВСУ под Ольговкой Курской области. Речь идет о Большом Ольговском лесе на северо-западе украинского плацдарма, где ранее уже сообщалось о наступлении российских войск (район Коренево). Украина этого не подтверждала.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.