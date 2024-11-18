Украинские военные подтверждают продвижение российской армии к центру города Часов Яр Донецкой области.

Военнослужащий с позывным "Мучной" пишет, что россияне смогли закрепиться в центральной части и вышли к окрестностям огнеупорного комбината.

"Сейчас это ключевая точка обороны, если мы просядем здесь, это будет конец обороны города", – добавляет он.

Генштаб ВСУ о ситуации в Часове Яре пока не сообщал.

Напомним, сегодня военный обозреватель журнала Bild Юлиан Рёпке заявил, что армия РФ резко продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области и почти достигла его центра.

Как мы писали, в октябре россияне сумели впервые за долгое время продвинуться в районе Часова Яра, прорвавшись через канал, который служил главной линией обороны ВСУ.

Война в Украине идет 997-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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