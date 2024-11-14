ВСУ начали выходить из оперативного окружения, угроза которого создалась южнее Курахово в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, российская армия уже взяла под свой контроль Антоновку в юго-восточной части потенциального котла, установила там свой флаг и проводит зачистку западной окраины села.

Позавчера военный сообщил, что части ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово. Это произошло из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее. Военный призвал вывести оттуда украинские силы.

Также 12 ноября немецкий эксперт Юлиан Репке заявил, что российская армия прорвала последнюю линию обороны к востоку от Курахово и продвинулась более чем на 1200 метров вглубь города.

Сегодня стало известно, что до полного окружения ВСУ южнее Курахово осталось меньше 6 километров.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области с севера и юга, свидетельствует карта Deep State. В Курахово россияне продвинулись более чем на 1200 метров вглубь города. Военный сообщает о потере Ровнополя. В Раде продолжаются призывы расформировать военкоматы.

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