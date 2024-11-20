В сети появилось видео, на котором военный РФ развернул российский флаг, как заявляется, в одном из районов города Курахово Донецкой области.

Соответствующий ролик опубликовали российские телеграм-каналы.

Также паблики обозначают место, где сделано это видео (недалеко от центральной части города).

По одним российским картам восточная часть города находится под контролем армии РФ. По другим картам - россияне уже в центре города и даже смогли переправиться с севера через водохранилище.

Карта DeepState показывает контроль россиян над отдельными кварталами города, но при этом значительная часть города находится уже в серой зоне.

Ранее сегодня украинские паблики сообщали, что россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья.

А накануне бойцы ВСУ говорили, что армия РФ захватила элеватор в Курахово.

Война в Украине идет 1001-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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