Ситуация в районе Курахово Донецкой области для ВСУ продолжает ухудшаться: россияне давят с северной, южной и восточной сторон.

Об этом сообщает украинский военный ресурс Deep State.

1. Север

По информации телеграм-канала, к северу от города российские войска продолжают попытки закрепиться в селе Сонцовка и полностью его занять.

"Дожимают они и Новоселидовку, но самое большое внимание приковано к отрезку Берестки-Ильинка… Несмотря на заявления и опровержения на основе лживых докладов, идущих на гору, Ильинка оккупирована, а отдельные единицы пехоты визуально замечаются уже даже в районе Берестков", – говорится в сообщении.

По мнению Deep State, задача армии РФ в этом районе – дойти до Старых Тернов, чтобы заблокировать основную дорогу, которая идет к Курахово с запада.

2. Восток

Ресурс сообщает, что восточные окраины Курахово постоянно находятся под давлением россиян, осуществляющих механизированные штурмы. Армия РФ "пытается залететь на окраину города, десантировать пехоту, которая старается закрепляться в частном секторе".

"Один из последних штурмов закончился успехом и закреплением в школе №3, но на данный момент известно, что здание было зачищено от врага", – добавляет Deep State.

Также он обращает внимание на ситуацию в районе между Дальним и Успеновкой, где украинские войска оказались под угрозой окружения.

"Карман", образовавшийся по линии Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка-Ильинка-Романовка-Анновка, находится под угрозой будущего контроля со стороны врага, ведь россияне очень настойчиво лезут через Дальнее на Успеновку, имея успехи. Последняя деревня играет важную роль в логистике и в целом контроля ситуации для группировки войск СОУ в "кармане". И в очередной раз имеем проблему с докладами наверх, которые не соответствуют действительности, что, скорее всего, и является причиной отсутствия внимания к проблеме флангов в этом месте. Обстановка ухудшается, и однажды все могут проснуться и увидеть, что враг дошел до Успеновки, но может быть поздно", – говорится в сообщении.

3. Юг

По информации Deep State, к югу от Курахово ситуация неизменна: армия РФ пытается продвигаться по отрезку Ясная Поляна-Максимовка в сторону трассы Н15 Запорожье-Донецк, "что в будущем может привести к перекрытию логистики подразделений СОУ, взяв ее как минимум под огневой контроль".

12 ноября военный сообщил, что части ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово.

Вчера украинские силы начали выходить из оперативного окружения, угроза которого создалась южнее Курахово.