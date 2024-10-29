Минобороны РФ заявляет о полном захвате Селидово Донецкой области.

Ранее об этом писали и украинские источники, однако официально потерю города Украина не подтверждала.

На карте Deep State за ВСУ указан небольшой кусочек одной улицы. Остальная же территория города находится под контролем РФ или в серой зоне.

Что означает потеря Селидово для фронта, мы писали в отдельном материале.

Также российские паблики утверждают, что их войска заняли Ясную Поляну к юго-западу от Курахово.

При этом публикуется видео установки флага - как заявляют Z-каналы, в южной части села (наступление идет с юга на север). То есть, захвачена ли Ясная Поляна полностью, пока непонятно.

Украина потери села не подтверждает. Карта паблика Deep State показывает, что россияне в Ясную Поляну еще не зашли.

При этом сегодня украинский военный с позывным "Тень" заявил, что штурмовые группы РФ по четыре человека просачиваются в населенный пункт.

Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово. Как мы уже анализировали, россияне будут пытаться выйти на эту дорогу с юга и севера, чтобы блокировать группировку ВСУ к юго-западу от Донецка (или заставить ее отступить под угрозой окружения).

При этом российские паблики заявляют, что их войска планируют со стороны Богоявленки повернуть на запад, чтобы отрезать украинский гарнизон в Новоукраинке и усилить нажим со стороны Ясной Поляны в направлении Константинополя.

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". Он сообщил, что в Селидово "уже зашли орки, и они уже там закрепляются".

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в трех местах к югу от Курахово -у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Севернее Курахово российские войск продвинулась в Новоселидовке.

Война в Украине идет уже 977-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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