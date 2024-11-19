Россияне активно штурмуют позиции украинских войск на Времьевском выступе и готовятся к наступлению в районе Гуляйполя и Орехова в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Влад Волошин.

По словам Волошина, ежедневно россияне проводят по полтора десятка штурмов в направлении Великой Новоселки: таким образом они пытаются отрезать логистику для украинских военных, которые держат позиции в районе Курахово.

"То есть враг продолжает не только обстрелы, но и штурмы. Они проходят небольшими группами пехоты от 5 до 10 человек, но для доставки и поддержки действий применяются ББМ. На остальных направлениях, Гуляйпольском и Ореховском, враг готовится к штурму: пополняет боезапас и инженерную разведку, а также пытается провести разведку боем", - добавил Волошин.

На выходных российские Z-паблики также писали о тактических наступлениях российских войск вокруг Орехова.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что происходит на Южном фронте, где активизировалась армия РФ.

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