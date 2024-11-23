Российские войска вчера прорвались к окраинам Великой Новоселки в Донецкой области. Там наступили "крайне тяжелые времена".

Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

Вчера российские войска штурмовали там несколькими колоннами, по трассе из Шахтерского. Из Золотой Нивы также была колонна техники, которая высадила десант в трех километрах восточнее ангаров возле Великой Новоселки.

По данным паблика, россияне перебросили туда резервы с другого направления.

"К сожалению, оборона (под Великой Новоселкой - Ред.) оказалась не очень надежной, противник это почувствовал сразу, сумев относительно быстро привлечь резервы, которые, как ожидалось, будут применены для штурмов в сторону Разлива (то есть силы сняли с западно-кураховского направления - Ред.)", - пишет DS.

Напомним, командир Третьей штурмовой бригады заявил, что россияне активизировались на Запорожском направлении, которое является наиболее опасным для Украины.

Война в Украине идет 1004-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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