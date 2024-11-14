Военный паблик Deep State публикует карту российского проникновения в Купянск Харьковской области.

Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.

Вчера телеграм-канал показал кадры боев в городской черте Купянска. Две колонны российской техники выдвинулись от посёлка Лимана Первого по направлении Купянска и сумели войти в город, где высадился вражеский десант, рассредоточась по домам в районе Сватовской улицы.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке Купянск не упоминает. Напомним, позавчера россияне продвинулись к югу от левобережной части города - в Колесниковке.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Курахово россияне продвинулись более чем на 1200 метров вглубь города. Военный сообщает о потере Ровнополя. В Раде продолжаются призывы расформировать военкоматы.

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