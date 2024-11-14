Российские части внезапно прорвались в город Купянск на востоке Харьковской области.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State и российские военные телеграмм-каналы.

По информации Deep State, сегодня после обеда две колонны российской техники выдвинулись от посёлка Лимана Первого по направлении Купянска и сумели войти в город, где высадился вражеский десант, рассредоточась по домам в районе Сватовской улицы.

"В парадном режиме залетели в Купянск" – характеризует ситуацию Deep State.

Военный обозреватель пишет, что неприятеля частично удалось уничтожить, часть вражеской техники подбить.

Вместе с тем, паблик отмечает, что прорыв российских войск в Купянск стал возможен, поскольку "последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений".

"Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – пишет DS.

Российские телеграмм-каналы утверждают, что их штурмовые группы сумели прорваться и закрепиться в Купянске, публикуя карту их продвижения.

Ранее стало известно, что войска РФ продвинулись под Купянском с севера и юга.

Как мы также сообщали, из районного центра эвакуировали половину оставшихся жителей.