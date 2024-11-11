Из Купянска Харьковской области за последние несколько недель эвакуировали половину гражданского населения.

Об этом сообщил глава местной полиции Константин Домрин в интервью Bild.

До войны в Купянске жили около 25-ти тысяч человек. После деоккупации города и до недавнего времени в нём оставались около 8-ми тысяч жителей.

"Мы эвакуировали около четырёх тысяч человек. Конечно, нам было бы легче, если бы люди уходили раньше. Но мы не можем заставить их покинуть свои дома", – сказал Домрин.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил, что из Купянска принудительно эвакуируют всех гражданских, зимой в городе не будет отопления и электроснабжения.

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Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество российских "Шахедов" – 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Москва собрала 50-тысячную группировку в Курской области, куда входят и военные из Северной Кореи – идёт подготовка к крупному контрнаступлению.

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