Город Покровск Донецкой области полностью закроют на въезд и выезд с целью обороны.

Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Когда это сделают, он не уточнил. Но окраины города уже закрывают.

Добряк призывает людей выезжать, пока город не закрыли полностью. Хотя бы на зиму, потому что отопления в Покровске не будет.

В городе остаются 11,9 тысяч жителей. Армия РФ находится в 6,7 км от Покровска.

Ранее сообщалось, что на улицах Покровска установлены "зубы дракона". Также 40% Покровска и соседние села – без электричества, из-за чего отсутствует и мобильная связь. Официально объявлено, что отопительного сезона не будет.

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