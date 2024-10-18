На улицах города Покровск Донецкой области установлены "зубы дракона".

Видео укреплений показал местный телеканал "Орбита".

Также телеканал сообщает, что 40% Покровска и соседние села – без электричества, из-за чего отсутствует и мобильная связь. Официально объявлено, что отопительного сезона не будет.

При этом в городе остаются 12 тысяч жителей, и многие выезжать не хотят или не могут.

Ранее сегодня сообщалось, что войска РФ продолжают продвигаться в Часове Яре.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину. Между тем украинские военные высказывают мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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