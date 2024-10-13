В Покровске под угрозой захвата крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля в Украине - The Economist
С приближением фронта к Покровску увеличивается угроза уничтожения украинской сталелитейной промышленности.
Об этом написал британский журнал The Economist.
По данным издания, Украина может потерять крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в стране - "Красноармейскую Западную", а также Покровский горно-обогатительный комбинат.
Журнал напоминает, что в 2021 году Украина занимала 14-е место в мире по производству стали, но в прошлом году опустилась на 24-е место. С утратой крупнейшей шахты, где добывается уголь для металлургии, РФ удастся "уничтожить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины".
Причем, говорится в статье, для этого необязательно брать Покровск.
"По мере продвижения они (российские войска - Ред.) попытаются отключить электроснабжение и перекрыть главную дорогу, по которой уголь поступает на запад к оставшимся сталелитейным заводам. Затем они сделают то же самое на другой, меньшей шахте по добыче коксующегося угля в 18 км к северу от Удачного, в Доброполье", - пишет британский журнал.
Вчера о возможных последствиях захвата Покровска для украинской промышленности написал американский журнал Foreign Policy.
А в сентябре президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков тоже говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.