С приближением фронта к Покровску увеличивается угроза уничтожения украинской сталелитейной промышленности.

Об этом написал британский журнал The Economist.

По данным издания, Украина может потерять крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в стране - "Красноармейскую Западную", а также Покровский горно-обогатительный комбинат.

Журнал напоминает, что в 2021 году Украина занимала 14-е место в мире по производству стали, но в прошлом году опустилась на 24-е место. С утратой крупнейшей шахты, где добывается уголь для металлургии, РФ удастся "уничтожить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины".

Причем, говорится в статье, для этого необязательно брать Покровск.

"По мере продвижения они (российские войска - Ред.) попытаются отключить электроснабжение и перекрыть главную дорогу, по которой уголь поступает на запад к оставшимся сталелитейным заводам. Затем они сделают то же самое на другой, меньшей шахте по добыче коксующегося угля в 18 км к северу от Удачного, в Доброполье", - пишет британский журнал.

Вчера о возможных последствиях захвата Покровска для украинской промышленности написал американский журнал Foreign Policy.

А в сентябре президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков тоже говорил, что вместе с Покровском Украина потеряет половину производства стали из-за дефицита угля.