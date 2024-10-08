Зеленский присвоил генеральское звание командиру оперативно-тактической группировки "Донецк", который отвечает за Покровское направление.

В соответствующем указе президента говорится о присвоении звания бригадного генерала полковнику Александру Луценко.

На фоне этого экс-глава оборонного комитета Марьяна Безуглая утверждает, что именно Луценко несёт ответственность за провалы обороны на Покровском направлении.

"Он руководит этой группировкой со времён прорыва (РФ - Ред.) в Очеретино. В августе, через несколько недель после того, как россияне захватили Прогресс, а люди из окружения выходили, как могли и без его приказа, он получил орден Богдана Хмельницкого второй ступени. Сейчас его повысили до генерала, как раз после того, как 72-й бригаде пришлось самостоятельно и без приказа, выходить из давнего окружения в Угледаре. За Угледаром не были подготовлены рубежи обороны, а измученная 72-я бригада, приписанные подразделения и смежники получили новые адские задачи вместо восстановления. Все события, начиная с Очеретиного, связаны с Луценко", – написала Безуглая в соцсетях.

Ранее Зеленский присвоил звания Героя Украины Залужному и Буданову.

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Накануне военный обозреватель Deep State сообщал, что в Донецкой области россияне продвинулись к югу от Селидово – в Цукурино и в Максимильяновке. Там войска РФ пытаются взять под контроль трассу на Курахово и отрезать город с южной стороны. OSINT-исследователь заявил, что ВСУ начали рыть новые линии обороны вокруг Покровска, также впервые их строят на дороге к городу Днепру.

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