Армия РФ существенно продвинулась под Купянском Харьковской области с севера и юга.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

С юга россиянам удалось продвинуться на 3,5 км в сторону города вдоль реки Оскол, почти захвачена Колесниковка - она вся находится в серой зоне или под контролем РФ.

С севера продвижение в двух местах по флангам Синьковки. Видимо, россияне попытаются обойти ее с двух сторон.

Ранее сообщалось, что из Купянска Харьковской области за последние несколько недель эвакуировали половину гражданского населения.

Война в Украине идет уже 992-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска наступают на стыке Донецкой и Запорожской областей. Украинские военные сообщали о механизированном штурме в сторону Гуляйполя и продвижении противника. В Курской области РФ продолжается активизация боевых действий. Паблик Deep State сообщил о продвижении россиян в районе Дарьино в юго-западной части украинского плацдарма.

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