Помимо дефицита солдат и оружия у ВСУ, "стремительному" продвижению РФ в последние месяцы способствует отсутствие украинских укреплений.

Об этом заявляет американская газета The New York Times в статье под заголовком "Стремительное продвижение России на восток Украины".

В частности, издание приводит пример Угледара, после захвата которого россияне всего за неделю продвинулись на север еще на 10 км. Там они "столкнулись с преимущественно открытой местностью с редкими украинскими оборонительными линиями и несколькими городскими районами, где украинские войска могли бы закрепиться, чтобы сформировать жесткое сопротивление".

"Россияне уже давно прошли старую линию фронта и ее обширные минные поля, которые останавливали предыдущие наступления на Угледар в 2023 году", — сказал Паси Паройнен, военный эксперт из финской Black Bird Group.

Бойцы ВСУ сообщили изданию, что текущим успехам РФ способствовал "тупик" на фронте в прошлом году, когда не особо успешные атаки россиян "постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска оказались сильно растянуты и больше не могут удерживать некоторые из своих позиций".

"Хуже того, Украина ослабила свои позиции на Донбассе, перебросив оттуда опытные подразделения в Курскую область России", - отмечает NYT.

Паси Паройнен сравнил непрекращающиеся атаки россиян, которые украинские силы должны отражать, с "постоянной игрой в "бей крота", в которой новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться". Это позволяет России быстро продвигаться вперед всякий раз, когда она находит слабое место.

Аналитик французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре говорит, что "оборона Украины все больше и больше ослабевает, местность становится все более и более благоприятной для российских наступательных операций, и, кроме того, россияне оказывают лучшее воздействие" с помощью управляемых бомб.

"Эти три фактора в совокупности объясняют рост российских успехов", - считает аналитик.

Украинские войска также страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они в значительной степени уступают в численности на поле боя, отмечает издание.

Паройнен считает, что недавнее быстрое продвижение России подтверждает "общее представление, которое мы имеем об украинских силах: резервы невелики, слишком много качественных подразделений застряли в Курской области, и у России достаточно сил, чтобы использовать любые слабые места в украинских линиях".

Между тем российская армия сейчас продвинулась на подступах к Курахово.

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