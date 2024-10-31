Армия РФ "фактически заняла" Кураховку, что на подступах к городу Курахово Донецкой области.

Об этом сообщает лейтенант ВСУ "Алекс".

Накануне украинские военные сообщали, что РФ удалось окружить населенный пункт.

Карта Deep State подтверждает существенное продвижение россиян на этом участке и полный захват соседнего Зоряного. По Кураховке же указано, что половина поселка находится в серой зоне, которая тянется далеко на запад, прямо к подступам Ильинки.

Россияне же в своих картах утверждают, что захватили уже полностью и Кураховку, и соседние Волченку и Александрополь.

Ранее в ВСУ сообщали, что россияне планируют начать охват Курахово с севера, чтобы зайти в тыл позициям его обороны.

Война в Украине идет уже 979-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продолжают достаточно быстро приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы. Военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Новоукраинку и Богоявленку. Также, судя по карте DS, практически захвачена Ясная Поляна, от которой по прямой около 11 километров до Константинополя (то есть выхода на "дорогу жизни" в Курахово).

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